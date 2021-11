Marituba aplica 3ª dose em adultos e 1ª e 2ª doses nas escolas

Marituba, município da Região Metropolitana de Belém, inicia nesta segunda-feira, 22, a aplicação da 3ª dose (reforço) da vacina contra a Covid-19 em jovens com idade a partir dos 18 anos e também adultos e idosos de todas as idades. O município está aplicando o reforço com o intervalo de cinco meses da aplicação da 2ª dose do imunizante.

Para ampliar a cobertura entre os jovens, a campanha e vacinação vai até as escolas aplicar a 1ª dose em estudantes e funcionários com idade a partir dos 12 anos completos e a 2ª dose em estudantes e funcionários que receberam a 1ª dose até o dia 22 de setembro. Nesta segunda-feira, 22, será visitada a Escola Municipal Novo Horizonte, no bairro do mesmo nome, nos horários das 10 horas às 11h30 e das 15 às 20 horas.

Já nos pontos fixos de imunização, a dose de reforço também está sendo aplicada em pessoas imunossuprimidas que tenham recebido a 2ª dose no prazo de 28 dias. Também continua sendo aplicada a 1ª dose da vacina para pessoas com idade a partir dos 12 anos completos e a 2ª dose para quem recebeu a 1ª dose até o dia 22 de setembro.

A vacinação acontece em 12 pontos da cidade, incluindo unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família, sendo a maioria no horário das 8 às 16 horas. No Hospital Augusto Chaves, situado no Km 12 da BR-316, a campanha acontece no horário especial das 18 horas às 6 horas da manhã. Ainda, está sendo disponibilizada uma estrutura itinerante de imunização que, nesta segunda-feira, 22, vai atender a Comunidade dos Milagres, na Rua Nova Jerusalém, também em horário especial, das 18 às 21 horas.

Confira os pontos fixos de vacinação e os horários:

UBS Gilson Rufino Gonçalves, Rua Antônio Maria Brito, 10, bairro Decouville, 8h às 16h;

UBS Nossa Senhora da Paz, Rua Da Divisa, s/n, bairro Nossa Sra. Da Paz, 8h às 16h;

USF Nova Marituba, Loteamento Imperial, s/n. Bairro Nova Marituba, 13h às 16h;

USF Riacho Doce, Rua Dos Navegantes, s/n, Riacho Doce, 13h às 16h;

USF Manoel Paiva, Rua Oitava, Quadra 8, 13, Agrovila São Pedro, Decouville, 13h às 15h;

USF São João, Rua João Marinho, s/n, bairro São João, 8h às 12h;

USF Cristiano Cláudio Torres, Residencial Viver Melhor, 13h às 16h;

USF José Coelho Serrão, Rua da Sagre, s/n, bairro Boa Vista, 8h às 16h;

USF Adalúcio Calado, Praça Jarbas Passarinho, s/n, bairro Dom Aristides, 13h às 16h;

USF Celina Lameira, Rua São Francisco, s/n, bairro São Francisco, 13h às 16h;

USF Santa Lúcia, Rua Alfredo Calado, Passagem 20 de Setembro, 08, bairro Santa Lúcia, 13h às 16h;

Para receber a vacina é necessário apresentar RG, CPF, cartão SUS, carteirinha de vacinação (se houver) e comprovante de residência de Marituba.