Marituba imuniza população de 20 e 29 anos contra a covid-19 a partir desta segunda (2)

A Prefeitura de Marituba anunciou neste domingo (1) que passará a imunizar com a primeira dose contra a covid-19, a partir desta segunda-feira (2), a população em geral, sem comorbidades, com 28 e 29 anos de idade. Ao vacinação avança ao longo da semana com um calendário estabelecido por idade, até os 20 anos, na sexta-feira (2). De segunda a sexta-feira, Marituba também seguirá vacinando pessoas de outros grupos prioritários, com idades entre 18 e 59 anos (veja o cronograma completo mais abaixo).

Para se imunizar contra o coronavírus, as pessoas de 20 e 29 anos devem comparecer ao Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP), localizado na BR-316, quilômetro 13, no horário de 8h às 12h e de 14h às 17h, portando os seguintes documentos: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Marituba.

Segue vacinação de grupos prioritários



Marituba segue ainda vacinando pessoas com idades entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, deficiência permanente, grávidas, puérperas, lactantes (com bebê de até um ano), profissionais da educação, rodoviários que atuam em Marituba e idosos. A imunização para estes grupos acontece de segunda (2) a sexta-feira (6), em todas as unidades de saúde do município. A administração municipal, porém alerta que poderá haver necessidade de agendamentos.

A Prefeitura de Marituba diz que, até este domingo (1), já imunizou contra covid-19 um total de 52.326 pessoas, sendo 43.667 pessoas com a primeira dose e 8.659 pessoas com a segunda dose de vacinas.

Calendário de vacinação de 29 a 20 anos



- De segunda (2) a sexta (6);

- Das 8h às 12h e de 14h às 17h;

- No Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP), na BR-316, quilômetro 13;

- Documentos: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência em Marituba;

- Segunda-feira (2) – 28 e 29 anos;

- Terça-feira (3) – 26 e 27 anos;

- Quarta-feira (4) – 24 e 25 anos;

- Quinta-feira (5) – 22 e 23 anos;

- Sexta-feira (6) – 20 e 21 anos.

Vacinação de grupos prioritários de 18 a 59 anos



- De segunda (2) a sexta (6);

- Pessoas com comorbidades, deficiência permanente, grávidas, puérperas, lactantes (com bebê de até um ano), profissionais da educação, rodoviários de Marituba e idosos;

- De 8h às 12h e de 14h às 17h;

- Em todas as unidades de saúde do município (pode haver necessidade de agendamento);

- Documentos: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência em Marituba.