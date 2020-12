Marituba faz Círio com carreata no Dia de Natal e dribla pandemia

Centenas de pessoas acompanharam a carreata com a imagem do Menino Deus pelas ruas do município de Marituba, na região metropolitana de Belém, na manhã desta sexta-feira, 25. Na 64ª edição, a festividade marcou o encerramento do Círio de Marituba, com o tema: "Menino Deus: Exemplo de caridade, amparai a humanidade”.



Este ano, por conta da atual pandemia do novo coronavírus, a procissão sofreu mudanças. No lugar dos milhares de fiéis que celebravam e acompanhavam a festividade nos anos anteriores, o Círio de Marituba contou com a participação de motoristas, motociclistas e ciclistas durante todo o percurso que durou aproximadamente três horas. Além dos participantes que conduziram a imagem do Menino Deus até a Paróquia, na praça principal de Marituba, muitos devotos católicos acompanharam a passagem da carreata nas portas e janelas das casas para partilhar o momento de fé ainda que de longe para evitar aglomerações. Veja:

Apesar das mudanças impostas pela atual pandemia, a devoção, a fé e o entusiasmo dos fiéis se mantiveram. "Para mim que acompanho o Círio de Marituba desde que era criança, vinha com a minha mãe, com a minha comunidade, eu sempre acompanhei, é uma fé que se renova. Embora tenha havido toda essa dificuldade da pandemia, eu estou muito feliz, transbordando de felicidade, de alegria por poder acompanhar, de estar com saúde diante desse quadro que nós estamos vivendo. Eu me sinto muito grata e muito honrada de poder estar aqui. Eu só tenho a agradecer. Diante dessas dificuldades se tornou ainda mais especial poder participar do Círio de Marituba. Eu me senti ainda mais motivada a vir", comentou animadamente a professora Patrícia Matos, de 36 anos, que acompanhou o trajeto de bicicleta ao lado de um grupo de amigos que praticam ciclismo e se organizaram para participar da celebração.

A programação começou às 7h, com uma missa de abertura da festividade. A carreata percorreu inúmeras ruas do município de Marituba e visitou oito comunidades da Paróquia Menino Deus.

"É uma emoção sem igual. Sempre acompanho todo ano, mas é sempre uma experiência única. Participo há muitos anos, o Menino Deus tem um significado muito forte dentro de mim. Ele é a razão de tudo, de estarmos aqui hoje. Então a gente tem que agradecer todos os dias e glorificar este momento tão lindo", comentou emocionada a dona de casa Sheila Oliveira, de 42 anos, que também fez de bicicleta o percurso ao lado da imagem do Menino Deus.

A festividade foi encerrada na praça matriz por volta de 11h, quando o Menino Deus, padroeiro de Marituba, recebeu homenagens de fiéis. Também houve a bênção aos fiéis que acompanharam a imagem do Menino Deus, ainda na praça matriz no encerramento do Círio de Marituba.