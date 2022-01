Marituba disponibiliza Programa de Vacinação Itinerante nesta terça (11/01)

Nesta terça-feira,11,a Prefeitura de Marituba segue vacinando contra a covid-19. Além dos seis pontos de vacinação, o município também disponibiliza nesta terça a Vacinação Itinerante, nos bairros do município. O programa estará nesta terça, de 18h às 21h, no Depósito do Xuxa Promoções, localizado na passagem Bom Jesus, n° 25, Loteamento Mário Couto.

Para esta semana, a vacinação contra o coronavírus segue com a primeira dose para pessoas a partir dos 12 anos de idade, com a segunda dose para aqueles que receberam a primeira dose até o dia 13 de dezembro. A terceira dose está disponível para pessoas com idade acima dos 18 anos e com quatro meses de aplicação da segunda dose. Já para aqueles que estejam imunossuprimidos a Vacinação com a terceira dose acontece 28 dias após a segunda dose e se faz necessária a aplicação da quarta dose para esse grupo quatro meses após a aplicação da terceira dose.

Pontos e horários de vacinação:

1.Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12) - das 8h às 12h e 14h às 22h.

2.USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel) - 13h às 16h.

3.UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 - Bairro Decouville) - 7h às 16h.

4.USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista) - 13h às 16h.

5.USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba) - 9h às 15h30.

6.USF Adalúcio Calado Gabriel (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides) - 13h às 16h.

Documentos necessários:

Para se vacinar é necessário ir até um ponto de imunização portando os seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de residência e carteirinha de vacinação.