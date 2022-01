Marituba disponibiliza programa de Vacinação Itinerante contra covid-19 nesta terça-feira (18/01)

Todas as doses da vacina contra a covid-19, incluindo a dose pediátrica, estão sendo disponibilizadas nesta terça-feira (18), no município de Marituba. Além da imunização nos pontos, o município irá disponibilizar, somente nesta terça, a Vacinação Itinerante nos bairros. Desta vez, a ação ocorre de 18 às 21h no Centro Comunitário em frente ao final da linha de ônibus, localizado no Conjunto Albatroz l, quadra 10. A vacina para crianças de 5 a 11 anos não estará disponível no programa.

A vacinação para este público será com o imunizante Pfizer Pediátrica e acontece de 8h às 14h, no Centro Especializado de Reabilitação (CER III) – BR 316, KM 12, ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba. Neste primeiro momento, o município está vacinando apenas crianças que possuam alguma comorbidade ou deficiência permanente.

Documentos necessários para vacinação de crianças de 5 a 11 anos

É necessário que a criança esteja acompanhada de um adulto responsável e apresente:

CPF,

Cartão SUS,

Comprovante de residência,

Carteira de vacinação,

Laudo médico.

Marituba segue ainda com a vacinação contra o coronavírus em pessoas com idade acima dos 12 anos em vários pontos do município. Recebem a primeira dose pessoas com idade a partir dos 12 anos completos; a segunda dose será aplicada naqueles que receberam a primeira dose até o dia 13 de dezembro. Já a terceira dose é aplicada em pessoas maiores de 18 anos e com quatro meses de aplicação da segunda dose.

Pessoas que estejam imunossuprimidas recebem a terceira dose 28 dias após a aplicação da segunda dose. Esse grupo recebe ainda a quarta dose da vacina quatro meses após a terceira dose.

Documentos necessários:

RG,

CPF,

Cartão SUS,

Carteirinha de Vacinação,

Comprovante de residência de Marituba.

Pontos e horários de vacinação