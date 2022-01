Marituba disponibiliza oito pontos de vacinação contra covid-19 nesta quarta

Nesta quarta-feira (5), o município de Marituba, Região Metropolitana de Belém segue disponibilizando vacinação contra a covid-19 em diversos pontos da cidade.

A vacina está disponível em oito pontos: Hospital Augusto Chaves, das 8h às 22h; USF Haifa Gabriel, das 13h às 16h; UBS Gilson Rufino Gonçalves, das 7h às 16h; USF José Coelho Serrão, das 13h às 16h; USF Nova Marituba, das 9h às 15h30; e USF Adalúcio Calado Gabriel, das 13h às 16h.

Serão aplicadas da primeira dose do imunizante em pessoas com idade a partir de 12 anos e da segunda dose para aqueles que receberam a primeira dose até o dia 6 de dezembro.

Também recebem a terceira dose pessoas com idade acima dos 18 anos e com quatro meses de aplicação da segunda dose. Já para aqueles que estejam imunossuprimidos, a vacinação com a terceira dose acontece 28 dias após a segunda dose e se faz necessária a aplicação da quarta dose para esse grupo quatro meses após a aplicação da terceira dose.

Para receber o imunizante é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e carteirinha de vacinação.

