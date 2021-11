Marituba convoca grupos especificos para vacinação nesta semana; confira o cronograma

Marituba retoma o calendário vacinal nesta segunda-feira (15), com a aplicação da primeira dose da vacina contra o Covid-19 em pessoas com idade a partir dos 12 anos, com segunda dose para quem recebeu a primeira dose até o dia 16 de setembro e com a terceira dose em idosos, profissionais de saúde e pessoas que estejam imunossuprimidas. O imunizante estará disponível no Hospital Augusto Chaves, na Br 316, KM 12, de 18 às 6h.

Para se vacinar com a primeira, segunda ou terceira dose da vacina contra a Covid-19 é necessário comparecer a um dos pontos de vacinação portando: RG, CPF e Carteirinha de Vacinação (se tiver). Adolescentes com idade entre 12 a 17 anos devem comparecer ao ponto de imunização acompanhado dos pais ou de um responsável maior de 18 anos.

Idosos e profissionais de saúde que desejam receber a terceira dose é necessário um prazo de seis meses após a segunda dose. Já para pessoas que sejam imunossuprimidas, ou seja, possuam alguma doença congênita, câncer, seja transplantada, HIV positivo, entre outros, o intervalo entre a segunda e terceira dose é de 21 dias.

Confira o cronograma de vacinação da semana:

Terça-feira (16) a Sexta-feira (19)

UBS Gilson Rufino Gonçalves ( Antônio Maria Brito, 10 – Bairro Decouville), 8h às 16h.

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz), 08h às 16h.

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba), 13h às 16h.

USF Riacho Doce (Rua Dos Navegantes S/N. Riacho Doce), 13h às 16h.

USF Manoel Paiva ( Oitava, Quadra 8, 13 – Agrovila São Pedro – Bairro Decouville), 13h às 15h.

USF São João (Rua João Marinho S/N. Bairro São João), 08h às 12h.

USF Cristiano Cláudio Torres (Residencial Viver Melhor), 13h às 16h.

USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista), 8h às 16h.

USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides), 13h às 16h.

USF Celina Lameira (Rua São Francisco S/N. Bairro São Francisco), 13h às 16h.

USF Santa Lúcia (Rua Alfredo Calado, Pass. 20 De Setembro Nº 08. Bairro Santa Lúcia), 13h às 16h.

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12), 18h às 06h

Vacinação dos profissionais de saúde

Terça-feira (16) a sexta-feira (19)

Prédio da Vigilância em Saúde de Marituba – Passagem Bom Jesus, 79-131 – Bairro Dom Aristides, 8h às 12h.

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12), 18h às 06h