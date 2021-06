Marituba começa a vacinar pelo critério de idade nesta quarta

Nesta quarta (16), o município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, vai começar a vacinação contra a covid-19 pelo critério de idade. Nesse primeiro dia, serão os adultos sem comorbidade que nasceram em 1962 e 1963, ou seja, com 59 e 58 anos completos ou a completar em 2021. Será das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), no Centro. Documentação: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.



A imunização dessa etapa por idade sem comorbidade seguirá da seguinte forma ao longo da semana: quinta (17) - pessoas nascidas nos anos de 1964, 1965 e 1966; sexta (18) - pessoas nascidas nos anos de 1967e 1968. Nos mesmos horários, também no Iesp, mediante a mesma documentação.



Além disso, na noite da sexta, a imunização vai alcançar pessoas em situação de rua. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), será por meio de busca ativa da imunização. As equipes vão sair pelas ruas onde já se sabe que há uma concentração de pessoas em situação de rua para vaciná-las.



No sábado (19), das das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Iesp, será a vez dos profissionais da educação da rede particular. Documentação: RG, CPF, cartão SUS, último contracheque e declaração da escola onde atua.

Já no domingo (20), os rodoviários. Documentação: RG, CPF, cartão SUS, último contracheque e declaração de vínculo empregatício. Também das das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Iesp.



Marituba segue ainda vacinando pessoas com idade entre 18 a 59 anos que possuam comorbidade, doenças crônicas, deficientes permanentes; além de idosos, grávidas, puérperas e profissionais da educação do ensino infantil ao médio. De segunda a sexta, das 8h às 12h, em todas as unidades de saúde.

