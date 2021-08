Marituba começa a vacinar jovens de 19 anos nesta quinta

Nesta quinta e sexta-feira (12 e 13), Marituba, na Região Metropolitana de Belém, avança mais uma vez com o calendário de imunização contra a covid-19 para a população em geral, sem comorbidades, seguindo o critério por idade, com a 1ª dose para jovens com 19 anos completos. Levar RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Marituba.

Locais e horários da vacinação:

Quinta-feira (12)

- Igreja Universal (Av. Engenheiro Fernando Guilhom, 4318 - Bairro Centro) - das 08h às 12h e das 14h às 17h

- Igreja Universal (Av Pirelli, R. Decouville, em frente ao Sítio das Mangueiras - Bairro Decouville) - das 08h às 12h e das 14h às 17h.

- Hospital Augusto Chaves (Rodovia BR-316, Km 12 s/n - Bairro Centro) - das 18h às 06h (dia seguinte)

Sexta-feira (13)

- Igreja quadrangular (R. Vinte e Um de Abril, 1118 - Bairro Centro) - das 8h às 12h e das 14h às 17h

- Escola Cora Tereza (Av. Boulervard das Águas - Viver Melhor) - das 8h às 12h e das 14h às 17h

- Hospital Augusto Chaves (Br 316, Km 12 - Bairro Centro) - das 18h às 6h (dia seguinte)

A 1ª dose por faixa etária em Marituba tinha parado na última sexta-feira (06), quando jovens de 21 e 20 anos completos sem comorbidades foram vacinados.

Unidades de saúde

A vacinação também segue nas unidades de saúde, para pessoas com idade entre 18 a 59 anos que possua alguma comorbidades, pessoas com deficiência permanente, grávidas, puérperas, lactantes (com criança de até um ano), rodoviários, profissionais da educação e idosos. Por meio de agendamento.