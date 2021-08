Marituba começa a vacinar adolescentes nesta terça

Desta terça (24) até sexta-feira (27), Marituba, na Região Metropolitana de Belém, aplica a 1ª dose anticovid em crianças e adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Precisam ir acompanhados de algum responsável. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e laudo médico ou prescrição médica (receita).

Das 8h às 16h, em cinco pontos: USF União; USF Gilson Ruffino Gonçalves; USF Nossa Senhora da Paz; USF Haifa Gabriel; e USF Nova Marituba. E das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves.

Além desse público, a população com idade acima de 18 anos que ainda não recebeu a 1ª dose ou aqueles que já estão no prazo para a 2ª dose podem procurar, nesses mesmos horários, um desses seis pontos para a vacinação. As demais unidades de saúde funcionarão para a aplicação da 2ª dose, por meio de agendamento.