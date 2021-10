Marituba aplica segunda e terceira doses contra covid-19 nesta segunda (25)

Por meio da Nota Informativa 015/2021, a Prefeitura de Marituba comunica, neste domingo (24), a programação de imunização contra a covid-19 no município ao longo desta semana. Desse modo, nesta segunda-feira (25), será aplicada a segunda dose para quem tenha recebido a primeira dose até o dia 25 de agosto. A terceira dose (dose de reforço) será destinada a pessoas idosas com 60 anos completos ou mais, transplantados, imunossuprimidos (doenças congênitas, câncer, transplantados, HIV positivo, entre outros) e profissionais de saúde.

A vacinação, nesta segunda, será realizada em dois pontos: Hospital Divina Providência (exclusivo para os profissionais de saúde), das 14h às 17h, e no Hospital Augusto Chaves (BR-316, Km 12), a partir das 18h (noite) às 6h (dia).

A Prefeitura informa que uma dose de reforço da vacina deverá ser administrada seis meses após a última dose do esquema vacinal primário (segunda dose), independente do imunizante aplicado.

São considerados profissionais de saúde para a dose de reforço: os indivíduos que trabalham em estabelecimentos de assistência, vigilância à saúde, regulação e gestão à saúde: hospitais, clínicas, ambulatórios, unidades básicas de saúde, laboratórios, farmácias, drogarias e outros locais. Dentre eles, estão os profissionais de saúde, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio, como por exemplo recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros, além de trabalhadores de serviços de interesse à saúde.

Deverão também ser vacinados trabalhadores que atuam em cuidados domiciliares e serviços de atendimento domiciliar: cuidadores de idosos, doulas e parteiras, entre outros. Além disso, incluem-se os familiares diretamente responsáveis pelo cuidado de indivíduos gravemente enfermos ou com deficiência permanente que impossibilite o autocuidado, de forma que não estão incluídos todos os contatos domiciliares destes indivíduos, apenas o familiar diretamente responsável pelo cuidado.

Outro público para a vacinação são estudantes de graduação e pós-graduação das profissões de saúde, no que couber, desde que estejam em atividade de exposição ao coronavírus em razão de estágios curriculares e outras modalidades de prática acadêmica.

Mais informações em: www.marituba.pa.gov.br.