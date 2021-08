Marituba aplica segunda dose contra covid-19

Como informa hoje(29) a Prefeitura de Marituba, "nesta segunda-feira (30), o município imuniza com a segunda dose todos aqueles que já alcançaram, em sua carteira de vacinação, o prazo de 90 dias após a primeira dose".

Desse modo, serão vacinados com a segunda dose: profissionais da educação; rodoviários; grávidas; puérperas; lactantes; pessos idosas (60+); profissionais da saúde; profissionais da segurança; pessoas que possuam algum tipo de comorbidade, doença crônica ou deficiência permanente.

A Prefeitura orienta que é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e carteira de vacinação.

PONTOS E HORÁRIOS DE VACINAÇÃO:

Todas as Unidades de Saúde do Município, durante o período de funcionamento. (sujeito a agendamento).

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: a partir das 18h do dia 30 até às 06h do dia 31.