Marituba aplica as três doses de anticovid-19 neste fim de semana

A vacinação contra a covid-19 segue neste fim de semana, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém. O cronograma inclui: repescagem de 1ª para quem tem 12 anos ou mais; 2ª dose da Astrazeneca e Pfizer para quem foi vacinado até 3 de setembro; 2ª dose da Coronavac para quem está no prazo; e 3ª dose imunossuprimidos, profissionais da saúde e idosos de 60 anos ou mais.

As doses serão disponibilizadas apenas em um ponto: no Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, localizado na rodovia BR-316, no quilômetro 12). No horário das 18h às 6h do dia seguinte.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, para ser vacinado com alguma das doses é necessário comparecer a um dos pontos de vacinação portando: RG, CPF e carteirinha de vacinação (se tiver).

Para idosos e profissionais de saúde que desejam receber a 3ª dose é necessário um prazo de seis meses após a 2ª dose. Já para pessoas imunossuprimidas, ou seja, possuam alguma doença congênita, câncer, seja transplantada, HIV positivo, entre outros, o intervalo entre a 2ª dose e a dose de reforço é de 21 dias.