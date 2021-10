Marituba aplica 3ª dose em profissionais da saúde nesta semana

A Prefeitura de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, divulgou o calendário vacinal anticovid-19 desta semana com 2ª e 3ª doses. Dentre as agendas, a aplicação da dose de reforço (3ª dose) em profissionais da áre da saúde.

Será de segunda a sexta (18 a 22), das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp). E de segunda a domingo (18 a 24), das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves.

Outros calendários

De segunda a domingo (18 a 24), o município também disponibiliza a 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca para quem foi vacinado com a 1ª dose até o dia 18 de agosto; e a 3ª dose para transplantado, imunossuprimidos e idosos com 60 anos ou mais.

Apenas a vacinação para profissionais da saúde será no Iesp. Esses outros dois calendário de 2ª e 3ª doses serão realizados da seguinte forma: de segunda a sexta, em horários variados, na UBS Gilson Rufino Gonçalves, UBS Nossa Senhora da Paz, Unidades de Saúde da Família (USF) e no Hospital Augusto Chaves; e, no sábado e no domingo, apenas no Hospital Augusto Chaves.

Pontos e horários de vacinação

• 2ª dose: para quem tenha recebido a primeira dose até o dia 18 de agosto

• 3ª dose (dose de reforço): para transplantados, imunossuprimidos e idosos com 60 anos completos ou mais

1. USF União (Rua São Francisco S/N. Bairro União)

Horário: 13h às 16h.

2. UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 - Bairro Decouville)

Horário: 13h às 16h.

3. UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 09h às 16h.

4. USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 13h às 16h.

5. USF Betânia (Pass. Cametá S/N. Bairro Pedreirinha)

Horário: 13h às 16h.

6. USF Riacho Doce (Rua Dos Navegantes S/N. Riacho Doce)

Horário: 13h às 16h.

7. USF Manoel Paiva (Tv. Oitava, Quadra 8, 13 – Agrovila São Pedro – Bairro Decouville)

Horário: 13h às 15h.

8. USF São João (Rua João Marinho S/N. Bairro São João)

Horário: 08h às 12h.

9. USF Cristiano Cláudio Torres (Residencial Viver Melhor)

Horário: 13h às 16h.

10. USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista)

Horário: 13h às 16h.

11. USF São Francisco (Rua Da Cerâmica S/N. Bairro São Francisco)

Horário: 13h às 16h.

12. USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides)

Horário: 13h às 16h.

13. USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 13h às 16h.

14. USF Santa Clara (Av. Paula Roberta S/N. Bairro Santa Clara)

Horário: 13h às 16h.

15. USF Uriboca (Rua Do Uriboca S/N. Bairro Uriboca)

Horário: 13h às 16h.

16. USF Celina Lameira (Rua São Francisco S/N. Bairro São Francisco)

Horário: 13h às 16h.

17. USF Santa Lúcia (Rua Alfredo Calado, Pass. 20 De Setembro Nº 08. Bairro Santa Lúcia)

Horário: 13h às 16h.

18. Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: a partir das 18h (noite) às 06h do (dia).

Sábado (23) e domingo (24) de outubro de 2021

1. Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: a partir das 18h (noite) às 06h do dia seguinte

Vacinação itinerante

De segunda a sexta, Marituba também realiza a vacinação itinerante, em que as equipes de imunização vão até alguns bairros. Também com os dois calendários: 2ª dose para quem foi vacinado até 18 de agosto; e 3ª dose para transplantados, imunossuprimidos e idosos com 60 anos completos ou mais.

Dias, horários e locais da vacinação itinerante:

Segunda-feira (18/10)

1. Av. Paula Roberta S/N, em frente à USF Santa Clara, Bairro Santa Clara.

Horário: 18h às 21h

Quarta-feira (20/10)

2. Rua Bom Sossego, Casa 162, Q-84, ao lado do Açaí do Seu Pedro, Bairro União.

Horário: 18h às 21h.

Sexta-feira (22/10)

1. Comunidade Emanuel – Rua Magno S/N, Bairro Campo Verde.

Horário: 18h às 21h.