Marituba aplica 2ª e 3ª doses de anticovid-19 neste fim de semana

O município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, vai disponibilizar dois pontos de vacinação anticovid-19 neste fim de semana. No sábado (23), apenas idosos de 60 anos ou mais e profissionais da saúde podem tomar a 3ª dose durante uma ação no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), na rodovia BR-316. Das 8h às 12h e das 14h às 17h. Com RG, CPF, cartão SUS, carteirinha de vacinação e comprovante de residência de Marituba.

Já no Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, também na BR-316, haverá 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca para quem foi vacinado até dia 18 de agosto com a 1ª dose. Haverá, também, 3ª dose para transplantados, imunossuprimidos, profissionais de saúde e idosos com 60 anos ou mais. Das 18h às 6h do dia seguinte.

Domingo

No domingo (24), também haverá imunização, mas apenas no Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, das 18h às 6h do dia seguinte, com o mesmo foco: 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca para quem foi vacinado até dia 18 de agosto; e 3ª dose para transplantados, imunossuprimidos, profissionais de saúde e idosos com 60 anos ou mais.

O diretor da Vigilância em Saúde, Thiago Santanta, destacou que é necessário um intervalo de seis meses entre a 2ª dose e a dose de reforço. “Vamos ter, neste sábado, um dia intenso de vacinação destinado aos idosos e profissionais de saúde para que a gente possa cobrir ao máximo a nossa população com essa dose de reforço e, assim, prevenir essa doença tão difícil e complicada”, comentou, especificamente sobre a ação do sábado.