Marituba anuncia vacinação para nascidos em 1990

Marituba, na Região Metropolitana de Belém, anunciou que vai abrir vacinação com 1ª dose contra a covid-19 para um novo grupo sem comorbidades: pessoas nascidas em 1990, ou seja, que já completaram ou ainda vão completar 31 anos em 2021.

Será na sexta-feira (23), das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), localizado na rodovia BR-316, Km 13, no Centro. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

A vacinação para a população em geral tinha parado na sexta-feira passada, 16, quando a imunização seguiu o critério de idade, com 1ª dose para quem tem 32 anos sem comorbidades. Agora, o critério será o ano de nascimento (1990).

Vacinação nas UBS

Além disso, nesta quinta-feira (22), a vacinação contra a covid-19 segue para alguns grupos específicos, nas Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 12h, podendo haver necessidade de agendamento. Essa imunização tem seguido ao longo dos últimos dias, de segunda a quinta.

Público-alvo nas UBS: pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, pessoas com deficiência permanente, grávidas, puérperas, lactantes (para mães com crianças de até um ano), idosos, profissionais da educação e rodoviários.

Nova chance

Marituba também anunciou que, no sábado (24), terá terceira chamada pelo critério de idade, apenas para pessoas de 40 a 49 anos que perderam a 1ª dose. Das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Iesp.