Marituba anuncia calendário de vacinação para esta semana

A Prefeitura de Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB), segue com a campanha municipal de vacinação contra a covid-19, nesta segunda-feira (23), com a repescagem para a primeira dose da população em geral, sem comorbidade, com idade entre 18 a 59 anos; profissionais da Educação; rodoviários; grávidas; puérperas; lactantes; idosos (60+); profissionais da Saúde e da Segurança; pessoas com comorbidades, doenças crônicas e deficiente permanente.

A Prefeitura de Santa Izabel anunciou que após convocar para a 1ª dose anticovid, jovens de 18 a 24 anos, de 19 a 21 deste mês, o Município só divulgará o novo calendário vacinal amanhã, segunda-feira (23).

De acordo com a Prefeitura Municipal de Marituba, os documentos necessários para apresentação à imunização são RG, CPF, Cartão do SUS, Comprovante de Residência de Marituba, Carteira de Vacinação (caso a pessoa tenha) e declaração de vínculo empregatício. Também, a partir desta segunda, em Marituba, são chamados para a segunda dose, (para quem já alcançou a data marcada na carteirinha de vacinação): profissionais da Educação; rodoviários; grávidas; puérperas; lactantes; idosos (60+); profissionais da Saúde e Segurança; pessoas com comorbidades, doenças crônicas e deficiência permanente.

PONTOS E HORÁRIOS DE VACINAÇÃO EM MARITUBA:

1. USF União (Rua São Francisco S/N. Bairro União)

Horário: 13h às 16h.

2. UBS Gilson Rufino Gonçalves(Pass. Maria Antônia Nº 10. Bairro Decouville)

Horário: 13h às 16h.

3. UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz)

Horário: 13h às 16h.

4. USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel)

Horário: 13h às 16h.

5. USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba)

Horário: 13h às 16h.

6. Hospital Augusto Chaves (BR - 316- KM 12)

Segundo a Prefeitura Municipal de Marituba, as demais unidades de saúde do município continuarão com o seu cronograma de imunização por meio de agendamento.