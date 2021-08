Marituba anuncia 2ª dose de anticovid para sábado e domingo

No sábado e no domingo (21 e 22), o município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, intensifica a chamada de 2ª dose de anticovid para quem alcançou a data agendada na carteirinha de vacinação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Marituba (Sesau), vários grupos estão na lista.

Dentre eles: profissionais da educação; rodoviários; grávidas; puérperas; lactantes com bebê de até um ano de idade; idosos (60+); profissionais da saúde; profissionais da segurança; pessoas com comorbidades e doenças crônicas; e pessoas com deficiência permanente.

Tanto no sábado como domingo, a vacinação será das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, na rodovia BR-316, quilômetro 12. Documentação necessária: RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência de Marituba e carteira de vacinação.