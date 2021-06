Marituba amplia vacinação para profissionais da educação da rede municipal

O município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, vai ampliar a vacinação contra a covid-19 da categoria de profissionais da educação da rede municipal. Até então, apenas professores da educação infantil, educação inclusiva, educação especializada e do fundamental I e II tinham recebido a primeira dose. Nestas quarta e quinta (9 e 10), a imunização será destinada para gestores, vice-gestores, coordenadores e servidores operacionais, como copeiros, faxineiros e outras funções que atuam em escolas municipais.



A vacinação será das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP), no Centro. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS, último contracheque e uma declaração da escola em que trabalha.



O formato de atendimento será o seguinte:



Quarta-feira (09/06) – 1º grupo

Horário de 8h às 12h

Pessoas com nome iniciado pelas letras de A a D



Quarta-feira (09/06) – 2º grupo

Horário de 14h às 17h

Pessoas com nome iniciado pelas letras de E a J



Quinta-feira (10/06) – 3º grupo

Horário de 8h às 12h

Pessoas com nome iniciado pelas letras de K a N



Quinta-feira (10/06) – 4º grupo

Horário de 14h às 17h

Pessoas com nome iniciado pelas letras de O a Z



A Prefeitura de Marituba informou que está realizando um levantamento da listagem de todos os profissionais da educação que ainda não entraram no calendário vacinal, como professores do ensino médio e professores e outros trabalhadores que atuam em escolas particulares. Em breve, calendários específicos para esses grupos devem ser definidos.



Outros grupos

O município também segue imunizando, de segunda a sexta, das 8h às 12h, em todas as unidades básicas de saúde, os seguintes grupos: idosos; pessoas com idade entre 18 a 59 anos que tenham alguma comorbidade; pessoas com doenças crônicas; pessoas com deficiência permanente grave; grávidas e puérperas; e professores do ensino infantil, especializado, inclusivo e fundamental I e II que não tomaram a primeira dose.

Nesta terça (08), de manhã e à tarde, Marituba vacinou professores que atuam no ensino fundamental II. Ao todo, o município já recebeu 31.365 doses de vacina contra a covid-19 e já aplicou 23.781 doses.