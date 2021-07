Marituba abre nova chance de vacinação para pessoas de 40 a 49 anos neste sábado

Neste sábado (24), Marituba, na Região Metropolitana de Belém, abre uma nova chance de vacinação contra a covid-19 pelo critério de idade. Será a terceira chamada de 1ª dose para pessoas de 40 a 49 anos que perderam o calendário.

Das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Estado do Pará (Iesp), na rodovia BR-316, Km 13 - bairro Centro. Apresentar um documento de identificação com foto, comprovante de residência e o cartão de vacinação.

Nesta sexta (23), no Iesp, Marituba voltou a imunizar pelo critério de idade completa. A 1ª dose do imunizante Pfizer foi disponibilizada para pessoas de 31 anos sem comorbidades.

“Nós estamos em um ritmo muito bom, seguindo sempre o calendário estipulado pelo Estado. Por isso, enquanto tiverem doses, vamos continuar vacinando”, disse o diretor da Vigilância em Saúde de Marituba, Thiago Santana.

Na próxima semana, segundo o diretor, a vacinação pela idade será retomada na terça-feira (27), com foco nas pessoas com 30 anos de idade.

"Na quarta-feira (28), será realizada uma repescagem para pessoas entre 39 e 35 anos e, na quinta-feira (29), será feito o mesmo método, para a faixa etária de 34 a 30 anos”, adiantou Thiago Santana.

Ferramenta virtual

A Secretaria Municipal de Saúde de Marituba (Sesau) instalou, nesta sexta, computadores com acesso à internet em todas as salas de vacinação do Iesp, possibilitando agilidade e melhor qualidade nas informações enviadas ao Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

O diretorThiago Santana explicou que todos os responsáveis pelo cadastro receberam um treinamento para utilizarem o Sistema de Informação e dar mais celeridade ao processo, evitando falhas humanas no cadastro.

“Todas as nossas quatro salas de vacinas receberam computadores com internet e a partir de hoje todas as informações passam a ser enviadas em tempo real para o SI-PNI, tornando o processo de cadastro mais ágil, favorecendo, assim, os nossos usuários que ficam menos tempo na fila e melhorando a qualidade do atendimento a eles”, disse.