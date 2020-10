Marinha realizará exercício militar em praia de Outeiro

Nesta sexta-feira (30), a Marinha do Brasil vai realizar o exercício militar na praia do Amor, em Outeiro, distrito de Belém. Na ocasião, também será lançado o carro Lagarta Anfíbio (CLAnf) - um veículo blindado de transporte de pessoal e aeronaves AF-1 Skyhawk (caças). As atividades fazem parte da Operação Ágata Norte, com caráter estritamente militar. Para a realização dos exercícios, será realizado um isolamento da área terrestre e fluvial.

O adestramento militar em Outeiro vai contar com a participação dos seguintes meios navais e aeronavais: o Navio Doca Multipropósito “Bahia”, cinco CLAnf e dois caças da MB. Para segurança do local, serão empregados o Navio-Patrulha “RaposoTavares”, o Navio-Patrulha "Guanabara", o Aviso de Patrulha Tucunaré, Lanchas de Operações Ribeirinhas Rio Negro e de Ação Rápida, além de Fuzileiros Navais.