Marinha promove Ação Cívico Social no Furo do Arrozal, em Barcarena

A Marinha do Brasil, em parceria com diversos órgãos, promove, neste sábado (31), uma Ação Cívico-Social (Aciso) na comunidade da Fazendinha, no Furo do Arrozal, em Barcarena. A expectativa é beneficiar mais de 300 famílias locais, oferecendo serviços gratuitos, que visam bem-estar e promoção da cidadania. Os atendimentos começaram às 9 da manhã e vão ocorrer até 16 horas.

Uma equipe multidisciplinar de saúde do Hospital Naval de Belém (HNBe) presta atendimentos médicos e odontológicos e realiza a distribuição de medicamentos da atenção básica e de kits de higiene bucal, com orientação sobre escovação. Também são realizados testes rápidos laboratoriais para HIV, hepatite, sífilis e glicemia, além de vacinação em crianças e adultos (HPV, hepatite, influenza e outras).

Na área social, o cidadão pode contar com serviços de emissão de documentos, como título eleitoral, RG, CPF, Certidão de Nascimento e Óbito, fotos para documentos, bem como receber orientação jurídica. Também são desenvolvidas atividades de conscientização sobre violências doméstica e sexual, gravidez na adolescência e sobre prevenção e combate ao acidente de escalpelamento, além de doação de toucas de cabelo. O evento é coordenado pelo Comando do 4º Distrito Naval e HNBe, com participação da Praticagem da Barra do Pará, da Sociedade Amigos da Marinha Pará, das Secretarias de Saúde de Barcarena e do Estado do Pará, do Tribunal Regional Eleitoral, da Defensoria Pública e do Ministério Público.