O Liberal chevron right Belém chevron right

Marinha do Brasil promove visitação pública de navios em Belém durante a Semana do Marinheiro

A visitação vai até 14 de dezembro, das 10h às 18h, no Cais da Escadinha, na Estação das Docas.

Bruna Lima
fonte

Para muitos, a visitação é uma oportunidade única de conhecer de perto o trabalho da Marinha (Wagner Santana / O Liberal)

Em celebração à Semana do Marinheiro, a Marinha do Brasil abre suas embarcações para visitação vai até 14 de dezembro, das 10h às 18h, no Cais da Escadinha, na Estação das Docas. Os visitantes poderão conhecer três importantes navios, o Navio-Patrulha (NPa) "Guarujá", o Aviso Hidroceanográfico Fluvial (AvHoFlu) "Rio Xingu" e o Espaço Memória Corveta Solimões, cada um com funções distintas, mas igualmente essenciais para as operações da Marinha, especialmente na região Norte do país.

A programação especial integra as comemorações do Dia do Marinheiro, celebrado no dia 13 de dezembro, data de nascimento do Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, Patrono da Força Naval. Tamandaré teve papel decisivo em momentos históricos como as Guerras de Independência, da Cisplatina e da Tríplice Aliança, e sua importância para a Marinha é lembrada anualmente durante essa semana de festividades.

Durante a visitação, o comandante do navio, Capitão-Tenente Aragão, destacou a relevância dessa atividade para estreitar a relação da Marinha com a população local. "Além de mostrar a nossa rotina a bordo, aproveitamos a visitação para explicar um pouco sobre a história de cada navio e a importância de sua função, seja no patrulhamento ou nas operações de resgate", disse o comandante.

O Aviso Hidroceanográfico Fluvial "Rio Xingu" é um navio dedicado à realização de levantamentos hidrográficos nas águas da Bacia Amazônica, com a missão de atualizar a cartografia náutica das hidrovias da região. O navio é especialmente projetado para operar em águas fluviais, contribuindo diretamente para a segurança da navegação e o transporte de mercadorias na região.

Segundo o comandante do "Rio Xingu", Capitão-Tenente Rio, a missão do navio é fundamental para o desenvolvimento econômico da Amazônia, pois a atualização das cartas náuticas impacta diretamente no custo do frete, refletindo no preço final das mercadorias. "A Marinha, com seus navios hidrográficos, tem uma contribuição importante para a segurança da navegação e para o bem-estar da população local", explicou.

A Corveta Solimões, incorporada à Marinha do Brasil em 1955 e transformada em navio-museu em 2004, oferece uma imersão histórica sobre a trajetória naval brasileira. Depois de passar por reparos, o navio volta a receber visitantes, oferecendo uma experiência única aos interessados em conhecer mais sobre o passado e a evolução da Marinha na região Norte.

A embarcação, que está agora ancorada no Cais da Escadinha, é um marco importante na memória naval do Brasil e proporciona aos visitantes uma viagem no tempo, com exposições e informações sobre a história da Marinha e o papel dos navios na defesa e preservação das águas brasileiras.

A expectativa é que cerca de 600 pessoas por navio visitem as embarcações a cada dia. Até o momento, a programação tem atraído um grande público, com mais de 400 visitantes em cada uma das embarcações no primeiro dia de visitação.

Para muitos, a visitação é uma oportunidade única de conhecer de perto o trabalho da Marinha, como o caso da aluna da EFOM, Maria Wellen. "Foi uma experiência muito interessante, conhecer um pouco mais sobre a Marinha de Guerra e também sobre a parte da navegação fluvial, que tem uma importância enorme para a nossa região", afirmou Maria.

Além disso, o oficial de máquinas Wesley de Barreto, que estava presente para a formatura de um amigo, compartilhou sua experiência positiva: "Foi muito interessante ver o funcionamento do navio e entender a rotina da tripulação. Uma experiência que agrega muito conhecimento."

Serviço:

Visitação aos navios da Marinha do Brasil

 

Cais da Escadinha, Estação das Docas, Belém (PA)

 

12 a 14 de dezembro, das 10h às 18h

Palavras-chave

belém
Belém
