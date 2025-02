Marinha do Brasil promove o 1º Simpósio sobre Mentalidade Marítima, em Belém

A Marinha do Brasil realiza o “1º Simpósio de Mentalidade Marítima” nesta sexta-feira (14/2), em sua sede, no bairro da Cidade Velha, em Belém. O evento vai reunir especialistas militares e a sociedade civil, trazendo importantes personalidades e autoridades de renomado conhecimento de fora da capital, que apresentarão ao público presente assuntos de relevância no cenário nacional.

Em resumo, o propósito do 1º Simpósio de Mentalidade Marítima é o de ampliar o conhecimento da sociedade civil sobre assuntos de interesse do nosso País, em especial os relacionados ao mar, bem como do papel da Marinha do Brasil nesse contexto e do estágio de desenvolvimento de projetos estratégicos para a nossa Força Naval.

Navio-Patrulha “Bracuí” (P-60) na Operação “Patrulha Naval Santana”, com o Ibama (Marinha do Brasil)

Segundo a MB, a “Mentalidade Marítima” é o termo relacionado a convicção ou a crença, individual ou coletiva, da importância do mar para a sobrevivência e a prosperidade do nosso País, desenvolvendo na sociedade brasileira hábitos e atitudes de uso racional e sustentável dos recursos marinhos de que dispomos nos nossos Mares e Rios.

Comando do 4° Distrito Naval, em Belém (divulgação)

Nesse simpósio serão debatidos temas sobre a importância do mar e da pesquisa científica oceânica para a nação brasileira, desafios estratégicos da Oceanopolítica global, o emprego da energia nuclear nos ambientes marítimo e fluvial, dentre muitos outros temas.

Dessa forma, com o intuito de promover discussões e reflexões sobre os desafios, as oportunidades e a importância estratégica do tema, o Simpósio terá como expositores:

• Comandante de Operações Navais da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Cláudio Henrique Mello de Almeida;

• Secretário Naval de Segurança Nuclear e Qualidade, Almirante de Esquadra Petronio Augusto Siqueira de Aguiar;

• Secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, Contra-Almirante Ricardo Jaques Ferreira; e

• Encarregado do Setor de Geopolítica e Coordenador do Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval (EGN), Capitão de Mar e Guerra Leonardo Mattos.

Além disso, o moderador dos debates que ocorrerá em cada bloco de apresentações será o Superintendente de Pesquisa e Pós-Graduação da EGN, o Capitão de Mar e Guerra William Moreira.

Serviço

Local: Comando do 4º Distrito Naval (Praça Carneiro da Rocha, S/N - Cidade Velha)

Data: 14 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: início às 8h