Maria, Vitória e Miguel foram os nomes mais registrados em 2022 no cartório da Santa Casa, em Belém

Maria, Vitória e Miguel foram os nomes mais registrados em 2022 no cartório do 2º Ofício. Fundação Santa Casa do Pará, em Belém. Os nomes femininos mais registrados foram Maria (295 registros), Vitória (279 registros), Ana (140 registros), Alice (100 registros) e Eloá (90 registros). Já os nomes masculinos foram Miguel (152 registros), Gabriel (145 registros), Henrique (100 registros), Pedro (95 registros) e João (80 registros), conforme dados do Núcleo Avançado do Cartório do 2º Ofício. No total, foram concedidas certidões de nascimento para 4.055 crianças no ano passado.

Ainda segundo o levantamento da Santa Casa, de novembro de 2022 até hoje, aparece com frequência o nome Maya para meninas. Maya, em Tupi-guarani, significa mãe. O cartório faz uma média de 30 registros por dia.

De acordo com a auxiliar de cartório Rita Ribeiro, que trabalha há mais de 12 anos com registro de nascimentos, “é muito importante ter um cartório na maior maternidade do Pará porque os pais já estão aqui dentro. É só descer aqui e registrar, e já saem despreocupados. Aqui, o posto é exclusivo para certidão de nascimento. É rápido e prático, e a certidão já sai com o CPF”.

“A certidão de nascimento é o primeiro passo para o pleno exercício da cidadania; ela comprova sua existência. Sem a certidão, as crianças ficam privadas de seus direitos mais fundamentais, e não têm acesso aos programas sociais”, destacou Rita Ribeiro.

Importância do registro de nascimento

Para Ana Márcia, assistente social da Fundação Santa Casa, o registro de nascimento é importante porque é a confirmação da pessoa na sociedade. “A pessoa passa a ser considerada cidadã a partir do momento em que é registrada oficialmente. Ela passa a ser contada como pessoa, e o registro é muito importante para fortalecer as políticas públicas”, ressaltou.

Serviço

O posto do cartório do 2º Ofício funciona na Fundação Santa Casa do Pará desde 30 de maio de 2001. Para fazer a certidão da criança, gratuitamente, os pais casados precisam apresentar cópia e original da carteira de identidade e certidão de casamento, além do número do CPF e o CEP da residência. Já os pais não casados devem apresentar RG original e cópia, CPF e comprovante de residência. O posto funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, e das 14h às 16h.