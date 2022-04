Alagamentos causam transtornos em diversos pontos, em Belém

No início da tarde deste domingo (17), em Belém, poucos minutos de chuva, somados à maré alta, provocaram alagamentos em alguns pontos do centro da cidade, entre eles as avenidas Doca de Souza Franco, Marechal Hermes e Almirante Tamandaré. A situação gerou transtornos aos motoristas que tentavam passar pelo local.

O advogado Graco Coelho, que trafegava pela Doca de Souza Franco, teve problemas mecânicos no veículo ao tentar atravessar o trecho inundado. O problema atrapalhou seus compromissos familiares de Páscoa: “Na hora que entra água para o sistema, o carro afoga e dá um problema no sensor. Infelizmente é uma situação que a gente, mesmo com carro alto, é tanta água que não tem jeito. Agora é aguardar para ver como a gente resolve”.

Segundo o vendedor Elinael Oliveira há pelo menos cinco anos ele presencia situações como essa na região: “Isso chega a ficar mais cheio ainda do que está hoje. Muitos carros ficam com dificuldade de passar, ainda mais nesse período do inverno”, relata. Transversais da avenida, como as ruas Cônego Jerônimo Pimentel e Bernal do Couto também apresentavam largos trechos cobertos pela água.

Outros pontos alagados foram observados na Avenida Marechal Hermes, próximo ao Porto de Belém. Por lá, alguns carros que se arriscavam a passar pela água acabaram parando, mais adiante, com problemas mecânicos. Outros faziam retorno irregular, por cima do canteiro da via, para desviar do ponto alagado. Alguns ônibus que, normalmente, fazem itinerário pela avenida desviavam caminho, voltando pela Doca de Souza Franco para entrar na Rua Belém.

Na Avenida Almirante Tamandaré, esquina com a Travessa São Francisco, um dos canais estava começando a transbordar. No trecho, motociclistas e motoristas se arriscavam ao passar em meio à água. Até mesmo pedestres enfrentavam o alagamento que chegava a cobrir as calçadas.

De acordo com a tábua de marés, divulgada pela Defesa Civil Municipal, a maré deveria chegar a 3,4 metros, às 11h53.