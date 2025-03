Maratona de bares em Belém? Mulher compartilha vídeo comemorando aniversário de forma inusitada

A advogada Paula Giullia (@paulagiullia), de Belém, chamou atenção nas redes sociais ao celebrar o aniversário de uma forma um tanto inusitada: correndo por um percurso de 5 quilômetros enquanto visitava seis bares da capital paraense, com direito a uma dose de bebida alcoólica para brindar o novo ciclo em cada bar.

O feito, chamado por ela de “baratona”, em uma brincadeira com as palavras bar e maratona, foi registrado em um vídeo e compartilhado no Instagram, alcançando mais de 4 mil visualizações em menos de 24h.

VEJA MAIS

No vídeo, a advogada é vista comemorando o aniversário com familiares e amigos enquanto todos tomam uma dose de bebida em cada estabelecimento do percurso. Ao todo, o grupo passou por seis bares da cidade: Bendita Marvada; Meu Garoto; Santo Buteco; Baiúca; Seu Beja e Na Bera. Assista ao vídeo:

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)