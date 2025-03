Rock doido católico? Padre realiza rave no Cristo Redentor e agita web; veja

Um padre viralizou nas redes sociais ao inovar na forma de evangelização durante o evento "Juventude pela Paz". O padre Guilherme surpreendeu o público ao transformar sua apresentação em uma verdadeira rave católica, realizada aos pés do Cristo Redentor, um dos pontos turísticos mais icônicos do Rio de Janeiro.

Em diversos vídeos que circulam na internet, o pároco aparece se apresentando como DJ, mixando clássicos religiosos com grandes sucessos da música, como o hit "Trem Bala", de Ana Vilela. Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, Guilherme tem ganhado destaque internacional, levando sua abordagem inovadora para eventos no exterior.

Nas redes sociais, a apresentação do padre gerou grande repercussão, com internautas elogiando sua maneira única de levar a palavra de Deus a diferentes públicos. "Foi um sucesso a apresentação dele na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa… inesquecível", comentou um seguidor. "Achei massa! Todo modo de louvar a Deus eu acho válido", elogiou outro. "Que delíciaaaa, eu já quero ir!!! Louvar a Deus em toda e qualquer forma e circunstância", vibrou uma internauta.