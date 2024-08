Padre de Moju dança ao som de tecnomelody na Argentina e viraliza

O Padre Leonardo Correa, da Paróquia Divino Espírito Santo de Moju, ganhou as redes sociais nesta quarta-feira (14/8) por conta de um vídeo em que aparece dançando nada menos que um tecnomelody. A cena foi gravada em uma rua de Buenos Aires, na Argentina, país escolhido pelo pároco para uma viagem de férias, e após ser compartilhada em seu perfil chamou a atenção dos internautas e viralizou. Confira:

No vídeo, o padre Leonardo dá uma pequena mostra de que entende dos "caqueados" e conduz bem a sua partner ao som de 'Super Pop faz o S', sucesso da Banda AR-15. A publicação já soma quase 900 curtidas e dezenas de comentários, a maioria de mojuenses, elogiando não apenas a desenvoltura do pároco e o carisma na condução de seu 'rebanho', como a sua forte ligação com a cultura paraense.

Entre as muitas reações de internautas ao vídeo está a do perfil da banda AR-15, que deixou emojis de aplausos para a dupla e sua disposição em mostrar um pouco do ritmo paraense mesmo um frio de menos 10°.