Marambaia, Guanabara, Jaderlândia e parte da Cidade Nova podem ficar sem água nesta sexta-feira (11)

Moradores dos bairros Marambaia e partes da Guanabara, Jaderlândia e conjuntos Cidade Nova 4, 5, 6 e 7, na Região Metropolitana de Belém, podem ser suas torneiras secas nesta sexta-feira (11).

Nossas equipes trabalham para normalizar o serviço. A previsão é que na noite desta sexta-feira, o fornecimento de água seja regularizado. — cosanpaoficial (@cosanpaoficial) December 11, 2020

Segundo a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), os sistemas que atendem esta área trabalham com a pressão da água reduzida. É possível que haja interrupção do abastecimento em qualquer período do dia.

Ainda de acordo com a Cosanpa, equipes trabalham para normalizar o serviço. A previsão é que na noite desta sexta-feira, o fornecimento de água seja regularizado.

Acompanhe.