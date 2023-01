Belém e Outeiro: 13 bairros vão ficar sem água entre os dias 4 e 5 nesta semana; confira

A Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa) informou que 11 bairros de Belém vão ficar sem água, entre às 22h30 de quarta-feira (4) e às 2h30 de quinta-feira (5). Trata-se de uma manutenção programada na rede de abastecimento, que necessita da interrupção do fornecimento do produto, para garantir "mais qualidade", como diz o informe da empresa.

A partir de 22h30, a pressão já deve começar a reduzir. Como os trabalhos só devem ser concluídos na madrugada de quinta-feira e a água vai retornar de forma gradual, algumas áreas podem amanhecer sem água.

Bairros afetados pela falta de água

Comércio;

Campina;

Cidade Velha;

Reduto;

Batista Campos;

Jurunas;

Umarizal;

Nazaré;

Guamá;

Cremação;

Condor.

Confira a publicação da Cosanpa:

Outeiro também terá dois bairros sem água nesta quarta (4)

Em outro comunicado, a Cosanpa informou que os bairros Barro Branco e Água Boa vão passar por uma manutenção corretiva na rede, a partir desta quarta-feira (4). Por isso terão a pressão reduzida. Com isso, é possível que algumas áreas fiquem desabastecidas. "A previsão é que o serviço seja finalizado no final de semana. Após isso, o fornecimento de água retornará gradativamente", diz a nota divulgada nesta terça.