Manutenção deixará sete bairros sem água na próxima semana

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), avisa que haverá interrupção no fornecimento de água, em virtude da interligação da rede Pead, em Belém. Confira os bairros afetados:

Pedreira;

Telégrafo;

Sacramenta;

Marco;

Barreiro.

Será necessário interromper o abastecimento apenas no período noturno nos dias 9 e 10 de março, no horário de 22h às 5h. No restante do dia, o fornecimento de água estará normal na área.



