Manutenção no Complexo Bolonha deixará 23 bairros da Grande Belém sem água

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) avisa aos moradores da Região Metropolitana de Belém que na próxima quarta-feira, dia 27, fará uma manutenção emergencial no Complexo Bolonha. O serviço comprometerá o fornecimento de água para dezenove bairros da capital e outros quatro de Ananindeua.

💧⚠️ Aviso aos moradores de Belém e Ananindeua:



Na próxima quarta-feira, dia 27, faremos manutenção emergencial no Complexo Bolonha. O serviço será feito durante a madrugada para causar o menor transtorno possível. pic.twitter.com/5yBt5Qc0U7 — cosanpaoficial (@cosanpaoficial) January 25, 2021

Para garantir o menor transtorno possível à população, a Cosanpa programou a parada do sistema para o intervalo entre as 23h30 e as 4h.

A suspensão do abastecimento atingirá os seguintes bairros:

Batista Campos, Jurunas, Guamá, Cremação, Condor, Marco, Souza, Curió-Utinga, São Brás, Fátima, Canudos, Pedreira, Terra Firme, Telégrafo, Sacramenta, Barreiro, Marambaia, Souza e Val de Cans, em Belém, além da Atalaia, Guanabara e partes do Coqueiro - incluindo os conjuntos Cidade Nova e Guajará -, em Ananindeua.