Manutenção emergencial deixará cinco bairros de Belém sem água hoje

A realização de uma manutenção emergencial deixaré cinco bairros de Belém sem água nesta segunda-feira (7), a partir das 14h.

De acordo com aviso da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), divulgado pelo Twitter, os bairros da Pedreira, Telégrafo e Sacaramenta ficaram totalmente sem o serviço. Já os bairros do Marco e Barreiro, parcialmente.

A previsão é de que o serviço seja concluído ás 18h e, com alguns minutos, a água retorne às torneiras.