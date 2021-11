Manutenção emergencial deixará 21 bairros da Região Metropolitana sem água na noite desta quarta

Dezoito bairros de Belém e parte de outros três em Ananindeua terão o abastecimento de água interrompido nesta quarta-feira (24), a partir das 22 horas, por conta de uma manutenção emergencial no Complexo Bolonha.

Fique atento aos bairros que serão afetados: Batista Campos, Jurunas, Guamá, Cremação, Condor, Marco, Souza, Curió-Utinga, São Brás, Fátima, Canudos, Pedreira, Terra Firme, Telégrafo, Sacramenta, Barreiro, Marambaia e Val de Cans, na capital, e partes do Atalaia, Guanabara e Coqueiro, incuindo os conjuntos Cidade Nova e Guajará, em Ananindeua.

A previsão de retomada do fornecimento de água, segundo a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), está prevista para as 3h da quinta-feira (25)