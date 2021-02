Manutenção deixará bairro de Belém sem água nesta quinta e sexta-feira

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) divulgou nesta quarta (10), que na quinta-feira (11) vai realizar uma manutenção elétrica emergencial no sistema que atende a área que abastece o bairro da Cabanagem, em Belém.

Por conta do serviço, o abastecimento será paralisado a partir das 9h desta quinta-feira. De acordo com a Cosanpa, a previsão é que o serviço seja concluído na sexta-feira (12). O órgão não especificou o horário do final do serviço.