Manto do Círio 2021 já está em confecção

O manto que vai vestir a imagem peregrina da Virgem de Nazaré já começou a ser produzido. Todos os anos, sempre há expectativa sobre a peça, que traz uma mensagem, assim como cada elemento do Círio. Para 2021, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) escolheu a artista plástica, empresária e bacharel em moda Lorena Chady e a estilista Káthia Novelino.

Lorena foi convidada pela primeira vez pelo coordenador da DFN, Albano Martins, juntamente com sua esposa, Paula Martins. “Foi uma surpresa enorme, um convite inesperado e muito desafiador. Idealizar o manto a partir do tema proposto é muito mais que desenhá-lo, é criar simplesmente para Nossa Senhora, em toda a sua riqueza iconográfica. É uma bênção e uma missão muito importante, um presente confiado ao meu trabalho artístico”, diz a artista.

"O manto obedece a um trabalho criativo conjunto, desde reuniões sobre o tema com a Diretoria, até a confecção final. A minha missão é a idealização a partir do tema, criação do conceito, apresentação do croqui e desenho técnico com todas as suas diretrizes, proporções e cores. Com a primeira etapa já aprovada, seguimos para as mãos da estilista Káthia, para sua interpretação estilística de confecção”, comenta Lorena.

Essa emoção faz parte da vida de Káthia Novelino desde 2018, quando recebeu o primeiro convite para ser a estilista do manto. “Mais um ano de alegria e o desafio para superar a expectativa das pessoas”, explica a estilista.

Com a experiência, Káthia reconhece: o trabalho exige muita dedicação. “O tema deste Círio, ‘O evangelho da família na casa de Maria’, demanda pesquisa, imaginação e boas decisões, assim como nos outros anos. Todas as escolhas são importantes, desde o material até definir o tipo de efeito, leitura e impacto que se quer transmitir a partir do tema. Durante esses anos recebi um retorno maravilhoso do público, a cada Círio tinha a sensação que o manto agradava mais”, conta.

Lorena Chady ficou surpresa e feliz com o convite de participar da confecção do manto deste ano ()

Apresentação do manto é momento único para devotos

A apresentação do manto é um momento tão aguardado pelos fiéis, que existe uma data reservada no calendário oficial do Círio para a apresentação aos devotos: 07 de outubro, durante a Missa de apresentação do manto, na Basílica Santuário.

O manto não tem apenas a atribuição de cobrir a imagem da padroeira dos paraenses. Várias exigências precisam ser cumpridas. A ornamentação precisa estar de acordo com o tema do Círio de cada ano, assim como as cores, os adereços e os desenhos, que precisam passar uma mensagem ao público. “Ele foi criado num processo de muita sensibilidade. A ideia é que o manto emocione, nos abrigue e seja facilmente compreendido, dentro do tema”, analisa Lorena.

Símbolo da procissão, a tradição do manto foi mantida desde que o caboclo Plácido encontrou a santinha às margens do igarapé Murucutu. Ao sair nas procissões, o manto da Virgem de Nazaré seguia um formato retangular e, nos anos seguintes, foi confeccionado pela Irmã Alexandra, da Congregação Filhas de Sant’Ana, que confeccionava os mantos com material doado por promesseiros, até sua morte em 1973.

Vários estilistas durante todos os anos já tiveram a honra de confeccionar o manto. Em 2021, Lorena e Káthia ficarão com essa responsabilidade. “Que o manto, assim como o Círio deste ano, nos dê esperanças em dias melhores, seja sentido como abrigo e proteção e emocione como uma linda mensagem de amor, aconchegando nossos corações e renovando nossa fé”, conclui Lorena.

Albano e Paula Martins, casal Coordenador do Círio 2021, relatam a alegria e tranquilidade com as escolhas feitas, certos de que o talento dos profissionais escolhidos assegura um resultado à altura da Ave Maria cheia de graça. “Esperamos que o Manto agrade os devotos de Maria, pois é pensando nisso que a Diretoria do Círio trabalha o ano inteiro planejando, organizando e executando o Círio de Nazaré”, afirma o casal.