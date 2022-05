Manifestantes liberam a avenida Almirante Barroso em Belém

​Policiais penais interditaram, na tarde desta segunda-feira, 30, a avenida Almirante Barroso, entre as avenidas Júlio César e Doutor Freitas, sentido São Brás, em Belém. Eles reivindicam a aprovação da Lei Orgânica da categoria. Por volta das 16h50, o trânsito foi totalmente liberado.

Por conta da manifestação, o trânsito ficou bastante complicado no perímetro. Motoristas eram orientados a usar rotas alternativas, uma vez que o cruzamento da Almirante Barroso com a Júlio César foi bloqueado pela Polícia Militar. Alguns carros conseguiram seguir viagem utilizando a pista do BRT. Usuários do transporte coletivo tiveram que descer dos ônibus e seguir viagem a pé.

Um grupo de manifestantes interdita totalmente, na tarde desta segunda-feira um trecho da avenida Almirante Barroso, em Belém (Sidney Oliveira)

Engarrafamento é registrado, após manifestação na avenida Almirante Barroso. (Reprodução/Redes sociais)

Representantes do Sindicato dos Policiais Penais do Pará (Sinpopen) e do Governo do Estado reuniram para chegar a um acordo. “Desde novembro do ano passado, o sindicato vem tentando a regulamentação da nossa Lei Orgânica. Devido aos impasses, o tempo está passando e está chegando no limite da aprovação. Por isso, o nosso movimento aqui hoje”, explicou o presidente do Sinpopen, policial penal Rosivan Santos.

“Hoje nós sentamos com o Chefe da Casa Civil e tivemos essa reunião. Amanhã, teremos outra para ajustar a lei. Na quarta-feira, teremos mais uma reunião, para que, até sexta-feira, esse Projeto de Lei seja enviado à Alepa. E, assim, finalmente aprovado”, completou Rosivan.

Ainda segundo ele, se aprovada, a Lei Orgânica trará benefícios aos policiais penais, como o plano de cargos e carreira, auxílio fardamento, entre outros. “É um contexto de valorização que trará para o policial penal”, afirmou o presidente do Sinpopen.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) e com a Casa Civil, para obter um posicionamento sobre o assunto e aguarda retorno.

