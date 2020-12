Manifestantes bloqueiam parcialmente a avenida Augusto Montenegro, em frente à sede do Detran

Um grupo de pessoas bloqueou parcialmente o trânsito na avenida Augusto Montenegro, em frente à sede do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA), no bairro Mangueirão, em Belém. Eles reclamam da instabilidade no sistema do órgão, que há vários dias não está emitindo boletos para os usuários.

Inicialmente, os manifestantes bloquearam totalmente a rua no sentido da avenida Almirante Barroso, por volta das 9h30. Já às 10h, a Polícia Militar chegou ao local e iniciou as negociações. Às 10h10, parte da via foi liberada. A outra parte permanece interditada. O trânsito segue engarrafado, com poucos veículos passando por vez pelo bloqueio.

O taxista Sérgio Macêdo afirma que está desde segunda-feira passada (7) tentando pagar o boleto para realizar o emplacamento do seu táxi, sem sucesso. "Nós estamos há uma semana vindo pra cá todos os dias tentando fazer emplacamento, licenciamento, transferência, habilitação, e tá tudo parado. A gente chega aqui, eles dão uma senha e dizem pra voltar no outro dia", reclama.

Já o mestre de obras Heleno José contou que está há 15 dias tentando gerar um boleto para transferir um veículo para o seu nome, mas não consegue. "Eu já vim quatro vezes aqui, mas eles não resolvem nada, sempre é essa dificuldade", diz. Ele afirma que, caso o problema persista, novos bloqueios serão realizados em frente à sede do órgão.

Questionado pela reportagem, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou que o sistema do órgão passou por aperfeiçoamentos em relação ao mecanismo de geração de boletos para pagamento via DAE (Documento de Arrecadação Estadual). "O Detran lamenta o transtorno e informa que já solucionou o problema. A emissão de boletos poderá ser feita ainda hoje e os pagamentos serão liberados a partir de amanhã", concluiu a nota.