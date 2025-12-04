Manifestações de fé católicas e de religiões de matriz africana marcam este domingo (7) em Outeiro

Manifestações de fé da Igreja Católica e de religiões de matriz africana irão marcar a programação deste domingo (7), no Distrito de Outeiro. Pela manhã, as principais vias da região serão cenário do 72º Círio de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira da ilha. Já à noite, terreiros e simpatizantes irão se reunir nas praias de Outeiro para homenagear Iemanjá, a Rainha das Águas.

Segundo líderes religiosos, a data reforça a convivência harmoniosa entre diferentes expressões de fé presentes na região. Embora em tradições distintas, Nossa Senhora da Conceição e Iemanjá são associadas simbolicamente à mesma figura espiritual — ambas ligadas à maternidade, à proteção e às águas. Por isso, as celebrações costumam ocorrer na mesma data, 8 de dezembro.

Com o lema “Salve Maria… Vida, Doçura, Esperança Nossa”, a procissão de fé católica irá seguir pelo seguinte trajeto no domingo (8): Paróquia São José Esposo de Maria - Travessa Flamengo - Avenida Paulo Costa - Avenida Nossa Senhora Da Conceição - Avenida Franklin De Menezes - Estacionamento Da Praia Grande - Travessa Aristides Nóbrega - Avenida Beira Mar - Rua Manoel Barata - Igreja Matriz Nossa Senhora Da Imaculada Conceição.

Confira a programação completa do 72º Círio

5/12

Missa da Festividade com Pe. Diogo Henrique

Ofício da Imaculada e Novena - 18h30

Paróquia N. Sra. da Imaculada Conceição - 19h00

6/12

1ª Eucaristia com Pe. Anderson Carlos. Paróquia

N. Sra. da Imaculada Conceição - 08h00

Missa do Traslado com Pe. Luciano Pantoja.

Ofício da Imaculada e Novena - 17h30

Paróquia N. Sra. da Imaculada Conceição - 18h00

7/12

Missa da Saída do Círio com Pe. Davi Nascimento

Paróquia São José Esposo de Maria - 07h00

Missa do Círio com Dom Alberto Taveira

Paróquia N. Sra. da Imaculada Conceição - 11h00

Mudança de fase com Pe. Josenilson Antônio

Ofício da Imaculada e Novena - 18h30

Paróquia N. Sra. da Imaculada Conceição - 19h00

8/12

Círio das Crianças com Dom Júlio Endi Akamine

Paróquia N. Sra. da Imaculada Conceição - 08h00

Encerramento da Festividade com Pe. Anderson Carlos

Ofício da Imaculada e Novena - 18h30

Paróquia N. Sra. da Imaculada Conceição - 19h00

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades