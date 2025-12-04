Manifestações de fé católicas e de religiões de matriz africana marcam este domingo (7) em Outeiro
Pela manhã, será realizado o 72º Círio de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. À noite, terreiros e simpatizantes se reúnem para homenagear Iemanjá, a Rainha das Águas
Manifestações de fé da Igreja Católica e de religiões de matriz africana irão marcar a programação deste domingo (7), no Distrito de Outeiro. Pela manhã, as principais vias da região serão cenário do 72º Círio de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroeira da ilha. Já à noite, terreiros e simpatizantes irão se reunir nas praias de Outeiro para homenagear Iemanjá, a Rainha das Águas.
Segundo líderes religiosos, a data reforça a convivência harmoniosa entre diferentes expressões de fé presentes na região. Embora em tradições distintas, Nossa Senhora da Conceição e Iemanjá são associadas simbolicamente à mesma figura espiritual — ambas ligadas à maternidade, à proteção e às águas. Por isso, as celebrações costumam ocorrer na mesma data, 8 de dezembro.
Com o lema “Salve Maria… Vida, Doçura, Esperança Nossa”, a procissão de fé católica irá seguir pelo seguinte trajeto no domingo (8): Paróquia São José Esposo de Maria - Travessa Flamengo - Avenida Paulo Costa - Avenida Nossa Senhora Da Conceição - Avenida Franklin De Menezes - Estacionamento Da Praia Grande - Travessa Aristides Nóbrega - Avenida Beira Mar - Rua Manoel Barata - Igreja Matriz Nossa Senhora Da Imaculada Conceição.
Confira a programação completa do 72º Círio
5/12
Missa da Festividade com Pe. Diogo Henrique
Ofício da Imaculada e Novena - 18h30
Paróquia N. Sra. da Imaculada Conceição - 19h00
6/12
1ª Eucaristia com Pe. Anderson Carlos. Paróquia
N. Sra. da Imaculada Conceição - 08h00
Missa do Traslado com Pe. Luciano Pantoja.
Ofício da Imaculada e Novena - 17h30
Paróquia N. Sra. da Imaculada Conceição - 18h00
7/12
Missa da Saída do Círio com Pe. Davi Nascimento
Paróquia São José Esposo de Maria - 07h00
Missa do Círio com Dom Alberto Taveira
Paróquia N. Sra. da Imaculada Conceição - 11h00
Mudança de fase com Pe. Josenilson Antônio
Ofício da Imaculada e Novena - 18h30
Paróquia N. Sra. da Imaculada Conceição - 19h00
8/12
Círio das Crianças com Dom Júlio Endi Akamine
Paróquia N. Sra. da Imaculada Conceição - 08h00
Encerramento da Festividade com Pe. Anderson Carlos
Ofício da Imaculada e Novena - 18h30
Paróquia N. Sra. da Imaculada Conceição - 19h00
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA