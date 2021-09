Manifestações de 7 de Setembro terão cobertura em tempo real em O LIBERAL    

A sequência das manifestações previstas para todo o Estado do Pará, neste feriado de 7 de Setembro, terá a cobertura especial e em tempo real do Grupo Liberal, desde às 7h ao término das mobilizações.

Para capturar a dimensão nacional e local dos atos públicos, repórteres, fotógrafos e a equipe de social media estarão nas ruas registrando em palavras e imagens as mobilizações, desde o momento inicial da concentração passando para o acompanhamento dos trajetos, discursos das lideranças e movimentação, em geral. A cobertura envolverá entrevistas ao vivo pelo Instagram no @oliberal e muita informação.

Minuto a Minuto, Lives e Entrevistas

O portal OLiberal.com trará a cobertura em tempo real com a ferramenta Minuto a Minuto. Ela permite o acompanhamento dos principais acontecimentos que estiverem dando o tom dos atos nos espaços públicos do País, de Belém e de municípios paraenses, como Santarém, por exemplo.

O programa Direto da Redação que já acontece diariamente, ao vivo, na programação do portal OLiberal.com, nesta terça-feira, se voltará exclusivamente para as mobilizações políticas e sociais.

A primeira edição da live será às 11h, com a jornalista Chintia Gatti conversando com os repórteres que estarão imersos na cobertura pela manhã. Eles farão entradas de vários pontos da capital paraense, com manifestantes, lideranças e cidadãos comuns. Às 17h, haverá nova live, desta vez sob o comando da jornalista Gisa Smith e convidado especial e, claro, com a participação de jornalistas da Casa.

O jornal impresso O Liberal trará na quarta-feira (8) o conteúdo analítico da cobertura deste terça-feira, em que se celebra 199 anos do processo histórico da independência do Brasil de Portugal. A edição de O Liberal além de galeria de fotos exclusivas, trará a síntese da movimentação nas ruas em textos compactos e objetivos com o que for destaque desta terça-feira.

Estão programadas para Belém os atos públicos "Grito dos Excluídos", com concentração anunciada por movimentos sociais, estudantis e centrais sindicais para 8h, em frente à praça do Mercado de São Brás; a "Marcha pela Liberdade", mobilização convocada por pastores evangélicos das igrejas Assembleia de Deus e Quadrangular para 9h, no estacionamento do estádio do Mangueirão; "Ato em defesa do presidente Bolsonaro", convocado por apoiadores do presidente da República, para 8h30, na Escadinha do Cais do Porto, subida da avenida Presidente Vargas.