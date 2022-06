Manifestação no Guamá: População encerra interdição na via

Alguns moradores do bairro do Guamá encerraram por voltas das 16h desta quarta-feira (08) a manifestação na avenida José Bonifácio, com a rua Barão de Igarapé Miri, bairro do Guamá, em Belém. Populares questionam uma obra da Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa), que danificou a tubulação da travessa Francisco Caldeira Castelo Branco com passagem Mucajás, resultando em falta d'água há sete dias. O primeiro protesto ocorreu no final da tarde da última terça-feira (7). A Redação Integrada de O Liberal já demandou a Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa) e segue aguardando respostas.

Segundo informações da moradora do local, Carol Noronha, 38, o protesto encerrou por volta das 16h de hoje, mesmo sem o retorno do abastecimento de água. A população segue sem respostas da Cosanpa. Com a persistência do problema, a expectativa é que a avenida José Bonifácio seja interditada mais uma vez na manhã de quinta-feira (09).

No protesto de hoje, os presentes no local atearam fogo na via, queimando pneus, colchão e outros materiais. A Polícia Militar esteve presente para contornar o segundo ato realizado pela população da área nesta semana.