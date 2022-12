Manifestação fecha avenida José Malcher nesta terça-feira (6) no bairro de São Brás

Manifestantes se reuniram em frente à sede da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), na avenida José Malcher, entre Almirante Barroso e José Bonifácio, no bairro de São Brás, na tarde desta terça-feira (6). Parte da via chegou a ser fechada por materiais queimados no local, mas o Corpo de Bombeiros controlou o fogo e liberou o ponto por volta das 17h30.

A lentidão no fluxo de veículos era sentida na avenida Almirante Barroso, com a Antônio Baena. A Guarda Municipal de Belém (GMB) esteve presente no trecho. Os manifestantes são trabalhadores de uma empresa terceirizada, entre as classes de agentes de portaria e auxiliares de serviços gerais.

Para os agentes de portaria, a reivindicação é o não pagamento da rescisão dos 170 funcionários demitidos do mês de novembro para dezembro, enquanto a situação para os auxiliares de serviços gerais é referente a dois meses de salários atrasados.