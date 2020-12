Manifestação cobra identificação e punição de homem que matou cachorro na Pedreira

Dezenas de ativistas da causa animal protestam na manhã deste sábado (26) na esquina da travessa Angustura com Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, onde o cachorro Lobo foi morto com dois tiros no começo da manhã da última sexta-feira, dia de Natal.

Os manifestantes cobram punição contra o homem que atirou e matou o animal e em seguida fugiu. Membros da Comissão de Direitos e Defesa dos Animais da OBA/PA participam do protesto.

A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), informou que já foram realizados procedimentos de balística e as imagens de circuito de segurança das residências, prédios e esclarecimentos do entorno já estão sendo processadas.

Diligências estão sendo feitas para identificar o criminoso. Testemunhas do crime e o tutor do animal já prestaram depoimento. Um estojo de munição de calibre .40 deflagrada foi encontrada na via pública, próximo ao local do crime. O material será periciado. A Polícia Civil também pede para que a população que saiba de mais informações, denuncie através do canal 181.