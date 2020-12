Manhã foi de tranquilidade e brinquedos nas praças e parques de Belém

Trânsito tranquilo, calçadas vazias, pouca gente nas ruas e o silêncio marcaram a manhã ensolarada do feriado de Natal nesta sexta-feira, 25 em Belém. Quem resolveu aproveitar o feriado do nascimento de Jesus encontrou muita tranquilidade e calmaria nas ruas, praças e pontos turísticos. Em família, com amigos ou namorados, a pé ou de bicicleta, o feriado natalino propiciou momentos de sossego para quem precisava repor as energias e descansar depois das confraternizações em família.



No Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, no bairro do Curió-Utinga, a movimentação de visitantes foi pequena, mas quem passou por lá aprovou o passeio ao ar livre. O auxiliar de operações aéreas Thiago Lemos, de 35 anos, levou os dois filhos, de quatro e dois anos, e a mãe para visitar o Utinga. Entusiasmadas, as duas crianças estrearam no parque o brinquedo que ganharam no Natal. "Resolvi sair um pouquinho, passear nesse feriado. Aproveitei esse tempinho para distrair eles, para que eles pudessem brincar um pouquinho, sair da rotina. O feriado foi muito bom, muito tranquilo, deu para aproveitar bastante", afirmou.

Parque do Utinga teve movimento muito tranquilo essa sexta (Igor Mota / O Liberal)





Com ambientes livres de aglomerações, famílias aproveitaram o sossego para divertir os filhos e netos. Somente as risadas infantis, os cantos dos pássaros e o barulho das folhas balançando ao vento marcaram o feriado natalino em Belém.



"Neste feriado foi tudo diferente dos outros anos, as restrições, perdas que a gente teve também durante o ano, mas a gente sempre tem gratidão pelas pessoas que estão ao nosso lado. A gente usa esse tempinho para celebrar ao lado das pessoas queridas, família, filhos, o companheiro, a companheira. É um momento de ser grato e desfrutar um tempo de lazer com as pessoas mais importantes para nós", comentou o casal Monteiro, que esteve no Utinga com os filhos e outros familiares.





Nas praças mais visitadas da capital, como a Batista Campos, a manhã de Natal também foi de quietude e muitas pessoas aproveitaram o silêncio para refletir, caminhar, pedalar e descansar antes de voltar à rotina agitada do dia a dia.