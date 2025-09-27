Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

'Manhã dos Eleitos' na Fazenda da Esperança leva evangelização e serviços aos acolhidos em Belém

A Fazenda da Esperança oferece acompanhamento terapêutico e atividades voltadas para a reinserção social de pessoas em processo de recuperação

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra acolhidos e familiares participando da Manhã dos Eleitos. (Foto: Divulgação | Ascom DFN)

A Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré, no distrito de Mosqueiro, em Belém, recebeu a Manhã dos Eleitos neste sábado (27/9). A programação realizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) levou evangelização, acolhimento e serviços de cuidado aos internos e familiares da comunidade terapêutica. A Fazenda da Esperança, que oferece acompanhamento terapêutico e atividades voltadas para a reinserção social de pessoas em processo de recuperação, existe há mais de 40 anos.

 

A programação começou às 8h, com um momento de acolhida e espiritualidade, e contou com a participação de Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo emérito de Belém. Ele destacou o evento como uma “experiência de família”.

“A iniciativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) é muito significativa, porque o Círio é uma espécie de grande revoada no banho de amor e serviço às pessoas. Essa expressão de amor que acontece nesta manhã com a Fazenda da Esperança tem um significado muito especial. Todos se sintam muito bem acolhidos”, disse ele.

Manhã dos Eleitos Fazenda da Esperança

Durante a manhã, os participantes tiveram acesso a serviços de estética e bem-estar, como massagem, limpeza de pele, sobrancelha e maquiagem. Também houve oficinas artesanais, incluindo pintura de barcos de miriti e personalização dos cartazes do Círio. Lanches, atividades de confraternização e a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré integraram a programação.

image A imagem em destaque mostra duas mulheres sendo maquiadas durante a Manhã dos Eleitos. (Foto: Divulgação | Ascom DFN)

O coordenador da DFN, Antônio Sousa, disse que é esse dos eventos que a Diretoria tem mais cuidado em preparar. “Todo ano a gente escolhe um segmento da sociedade que a gente gostaria de se aproximar e ajudar. Então, a Fazenda da Esperança foi um presente para a gente. Esse ano decidimos trazer todo o evento para cá”, afirmou.

João Matheus do Rosário Brito, natural de Bragança, nordeste do estado, está há um ano e três meses na Fazenda. Recentemente, ele teve uma recaída de álcool e drogas e retornou ao local para recomeçar o tratamento. “Comecei a usar drogas com 20 anos e caí na tentação. Cheguei aqui sem nenhuma expectativa de vida, quando estava no fundo do poço e havia perdido a minha família. Mas hoje estou em recuperação, na batalha. Aqui dentro sou padeiro, marceneiro e cuido dos porcos. Vou tentar fazer um ano de novo na Fazenda”, relatou.

Além da presença da empresa DFN, o evento contou com a parceria do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), instituições de ensino, empreendedores locais e empresas de comunicação.

História e objetivos da Fazenda da Esperança

Reconhecida pela Igreja Católica, a Fazenda da Esperança está presente em 26 países, com 185 unidades. Seu trabalho de recuperação de pessoas com dependência química, emocional e social baseia-se em três pilares: trabalho, convivência e espiritualidade.

A unidade de Mosqueiro acolhe cerca de 100 pessoas e desenvolve projetos como padaria, marcenaria, horticultura, apicultura e piscicultura, que garantem o autossustento e a capacitação profissional.

Tradicional encontro anual

A Manhã dos Eleitos tem origem em 1987, quando a DFN organizou a primeira edição, na época chamada de Noite dos Eleitos. O gesto nasceu a partir da doação de alimentos que sobraram do Círio de Nazaré. Desde 2003, a programação acontece pela manhã, o que possibilitou ampliar o número de beneficiados.

