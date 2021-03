Manhã foi movimentada para a vacinação de idosos de 77 a 79 anos

A movimentação foi intensa na maioria dos 18 pontos de imunização da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 para idosos que têm de 79 a 77 anos na manhã desta sexta-feira (5). Segundo o diretor de Vigilância da Sesma, Cláudio Salgado, a agitação ocorreu, principalmente, no início da manhã, porque muitas pessoas ainda chegam cedo, mesmo antes de iniciar a vacinação, que acontece das 9h às 17h, talvez com receio de não conseguirem ser vacinadas.

Somente no ponto de vacinação na Aldeia de Cultura Amazônica Davi Miguel (Aldeia Cabana), na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, um dos mais procurados na cidade, mais de 500 idosos foram vacinados antes do horário inicial de vacinação, porque logo cedo já formavam longa fila.

Pela manhã, a bancária aposentada Maria de Nazaré Marinho, 78 anos, foi uma das vacinadas em uma faculdade na avenida Visconde de Souza Franco, no Reduto. “Me sinto bem, eu esperava por esse momento, estava meio ansiosa para me vacinar, com receio de não ter mais a vacina. Queria muito me vacinar porque preciso também manter a saúde dos meus dois netinhos”, conta Nazaré, acompanhada da filha Consuelo Marinho, 48 anos, que filmou e fotografou o momento tão esperado para a família.

A ansiedade pela chegada do dia de imunização também fazia parte do cotidiano da idosa Maria Helena Lima, 78 anos. “Foi bom, normal e não doeu muito. Estava muito ansiosa mesmo, até porque existe variante circulando. A segunda dose será dia 29 de março. Minha sensação é de melhores dias para que essa doença vá embora”, afirma Maria Lima, que teve covid-19 confirmada por meio de exames, no entanto, não apresentou sintomas.

Diretor da Sesma pede que as pessoas busquem tranquilidade para a vacinação

Salgado garante que as pessoas não precisam se preocupar, porque a Prefeitura de Belém conta com vacinas para imunizar 60 mil idosos, de 70 a 79 anos - na ordem decrescente de imunização e com a primeira e segunda doses – até segunda (8).

“As pessoas podem vir ao longo do dia para se vacinar com tranquilidade e não precisam chegar muito cedo. Neste dia tivemos um fluxo muito grande de manhã cedo. Na Aldeia Amazônia tivemos que começar antes do horário, porque o fluxo era grande, pois em uma hora fizemos mais de 500 vacinações. Estamos preparados, inclusive ampliamos a quantidade de 14 para 18 pontos de vacinação. Com isso, a vacinação flui mais rápido e vamos seguir até segunda (8). Neste dia, para os idosos de 79 a 77 anos, nossa meta é vacinar de 13 mil a 14 mil pessoas. Neste sábado (6), quando vamos vacinar pessoas de 76 a 74 anos, devemos vacinar de 16 mil a 17 mil pessoas”, explica o diretor.

Os 18 pontos de vacinação contam com 130 postos distribuídos neles. Cada posto tem capacidade de vacinar, em média, de 110 a 130 pessoas por dia. Ou seja, 16.900 pessoas podem ser vacinadas diariamente nos 130 postos localizados nos 18 pontos.

Acompanhe o calendário de vacinação em Belém:

Idades: de 70 a 79 anos. Vale também para quem ainda vai completar a idade em 2021.

Sexta (dia 5) - de 79 a 77 anos

Sábado (dia 6) - de 76 a 74 anos

Domingo (dia 7) - de 73 a 72 anos

Segunda (dia 8) - de 71 a 70 anos.

Para se vacinar, é necessário apresentar o RG, CPF, cartão do SUS (opcional) e comprovante de residência de Belém.

Onde se vacinar.

1. Aldeia Cabana. Avenida Pedro Miranda, S/N, bairro da Pedreira. Drive-thru e a pé;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. Drive-thru e a pé;

3. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha. Somente a pé;

4. Complexo Capuchinos, Casa da palavra. Travessa Castelo Branco, 1541, bairro do Guamá. Somente a pé;

5. Estacionamento da igreja dos Capuchinhos. Conselheiro Furtado, 3320, bairro de São Brás. Somente Drive-thru;

6. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá. Drive-thru e a pé;

7. Escola Rotary. Rua Lauro Malcher, nº 279, bairro da Condor. Somente a pé;

8. Estacionamento das obras sociais da Basílica. Entrada pela Gentil Bittencourt, bairro de Nazaré. Somente drive-thru.

9. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré. Drive-thru e a pé;

10. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

11. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. Drive-thru e a pé;

12. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá. Drive-thru e a pé.

13. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148, Distrito de Icoaraci;

14. UMS Carananduba. Praça Carananduba, Distrito de Mosqueiro.

15. UMS Maracajá. Travessa Siqueira Mendes, nº 1132, Distrito de Mosqueiro;

16. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287. Drive-thru e a pé;

17. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto. Drive-thru e a pé;

18. Universidade Federal do Pará (UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. Drive-thru e a pé.