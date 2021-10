'Mangueirinho' inicia retomada das atividades com eventos esportivos e Feira do Livro

A Arena Guilherme Paraense, mais conhecida por “Mangueirinho”, completa cinco anos como um importante espaço de realização de eventos culturais. Com retorno gradativo das atividades, o espaço receberá eventos de grande porte ainda em 2021. Estão previstos para ocorrer, no mês de novembro, dois eventos esportivos: o Iron Man MMA e uma rodada da Super Liga Nacional de Vôlei. Em dezembro, a Arena sediará, pela primeira vez, a Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que estará em sua 24ª edição, com data marcada para ocorrer de 1º a 5 de dezembro.

Ruan Rocha, diretor-presidente da OS Pará 2000, que administra a Arena Guilherme Paraense e outros complexos turísticos da capital, considera o momento como positivo para voltar a agenda de eventos. “Estamos muito otimistas com a retomada de atividades, que iniciará com a 24ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, um evento tão importante para a sociedade, que por diversas vezes recebemos no Hangar, e neste ano será a vez do Mangueirinho. Uma ótima maneira de retornar à ativa”, disse Ruan Rocha.

A agenda do “Mangueirinho” está disponível para eventos de vários setores, como esportivo, corporativo, religioso, shows e customizados. O local dispõe de um telão de LED de quatro faces, com placar eletrônico, no mesmo modelo da NBA (liga de basquete norte-americana); arquibancada com 11 mil assentos antichamas e com acessibilidade. Também conta com salas de apoio, cabines de imprensa, camarins, vestiários, bares e lanchonetes.

PANDEMIA

No auge da pandemia de covid-19, o “Mangueirinho” abrigou pessoas em situação de rua e também serviu como posto de Policlínica Itinerante. Atualmente, funciona como posto de vacinação contra Covid, instalado pela Prefeitura de Belém.