Mangueira desaba e rompe fiação elétrica nesta quarta-feira (7), em Icoaraci

Uma mangueira desabou na tarde desta quarta-feira (7), na 3ª Rua, em Icoaraci, distrito de Belém. A queda da árvore atingiu a cobertura de um estabelecimento e rompeu a fiação elétrica, deixando as casas próximas ao local sem fornecimento de energia.

VEJA MAIS

Em nota, a Equatorial Energia informou que uma equipe já estava a caminho do local onde a árvore caiu para fazer a religação da rede e restabelecer a energia nos 145 domicílios e estabelecimentos que estavam com o serviço comprometido. A empresa informou, no entanto, que a retirada da árvore do meio da via é responsabilidade da prefeitura municipal.