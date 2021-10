Mangal das Garças tem programação amazônica para Dia das Crianças

Que tal passar uma parte do Dia das Crianças em contato direto com a flora e fauna da Região Amazônica, em especial uma nova coruja-do-mato e conhecer os "Heróis da Amazônia"? Pois esse é o convite do Parque Zoobotânico Mangal das Garças, no bairro do Arsenal para a criançada e pais neste feriado de terça-feira (12). O evento é gratuito e irá ocorrer a partir das 9h, no entorno do Memorial Amazônico da Navegação.

Por isso, a data dedicada aos pequeninos contará com diversão e educação ambiental no Mangal das Garças, especificamente no Momento EcoZoo. Nele, será apresentada a mais nova atração do local: a coruja Arya. Em seguida, será a vez da criançada aprender ainda mais sobre proteção à natureza com a contação “Heróis da Amazônia”.

Arya

No Momento EcoZoo, crianças e adultos poderão saber um pouco mais sobre as curiosidades do animal. No caso da Coruja Ayra, uma coruja-do-mato recém chegada ao local, ela foi vítima de um acidente com motosserra no qual perdeu uma de suas asas. A espécie tem uma função ecológica de predação, ou seja, costuma realizar controle de populações de insetos, aracnídeos, pequenos roedores e rãs. “Além disso, a coruja-do-mato não possui diferenciação de macho ou fêmea pela aparência, apenas por exame de DNA”, explica Rafael Nagen, técnico ambiental do Mangal das Garças.

Essas e muitas outras curiosidades acerca da Arya e da espécie coruja-do-mato serão abordadas no Mangal. “O Momento EcoZoo sempre esteve na programação do Mangal para atrair as crianças e dar a elas uma noção de educação ambiental. Inicialmente, quando se fala em EcoZoo, pensa-se apenas em crianças prestando atenção, mas os animais apresentados sempre tem um apelo popular muito grande, o que envolve os adultos acompanhantes”, comenta Basílio Guerreiro, biólogo do Parque.

Em seguida ao Momento EcoZoo, Kadu Santoro vai se reunir com as crianças, para a contação ‘Heróis da Amazônia’. Ela se divide em três histórias com perspectivas diferentes sobre alguns personagens do imaginário amazônico. Os super-heróis Curupira, boto e Matinta Pereira agora têm poderes especiais para salvar a Amazônia e ensinar lições sobre temas importantes, como a proteção das florestas e rios.

“Contar histórias é sempre maravilhoso, pois elas têm a capacidade de nos gerar imaginação e encantamento. Nós somos construídos de histórias, somos o que somos pelas histórias que vivemos; então poder estimular pensamentos, sensações e imagens é algo que me dá muito prazer e me torna uma pessoa melhor”, comenta o artista Kadu Santoro. Os visitantes do Mangal das Garças devem usar máscara contra a covid-19.

Programação diária no Mangal das Garças:

- Alimentação das iguanas no caminho para o farol - 8h30

- Alimentação das tartarugas e peixes no lago - 9h00

- Passeio com a coruja Arya: de terça a sábado, às 9h00

- Alimentação das garças no Recanto da Curva: 11h, 15h, 17h30.

- Soltura das borboletas no Borboletário: 10h e 16h (monitorado)

- Apresentação das aves do Viveiro das Aningas - 16h30

- Passeio da coruja Olívia – 17h